Мэрия Улан-Удэ подарила Иволгинскому дацану яблони и клёны

Монастырь в пригороде столицы Бурятии стал участником программы «Зеленый город»

Ламы и хувараки Буддийского университета высадили в воскресенье 24 яблони и 40 кленов в Иволгинском дацане, сообщила пресс-служба буддийского монастыря.Саженцы по просьбе ширээтэ ламы (настоятеля) дацана Аюра Цырендылыкова направила в центр российского буддизма администрация города, а доставку лично контролировал директор городского лесничества Алексей Коваленков.В течение нескольких лет главный буддийский храм страны занимается озеленением и благоустройством монастырского комплекса. В этом году настоятель дацана обратился к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову с просьбой поддержать инициативу лам по благоустройству храмовой территории.«Мы благодарны за быстрый отклик, полученный от администрации города. И очень рады видеть, как становится красивее и зеленее столица республики. Также зеленее и лучше станет и территория Иволгинского дацана», – отметил Аюр Цырендылыков.Ламы, в свою очередь, во время молебна помолятся, чтобы деревья, подаренные мэрией, хорошо приживались.Напомним, программа «Зеленый город» стартовала в 2019 году, когда в Улан-Удэ было высажено более 28 тыс деревьев. По этой программе к 2024 году обеспеченность горожан зелеными насаждениями должна составить 10 кв метров на человека. В настоящее время показатель составляет 3,9 кв метра на одного улан-удэнца.Фото: pixabay.com и ulan-ude-info.ru