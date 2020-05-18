В Бурятии прокуратура защитила реку Иволга

При ремонте дороги дороги Нижняя Иволга – Аэропорт подрядчик изменил русло реки



Во время капитального ремонта автомобильной дороги Нижняя Иволга – Аэропорт подрядная организация в нарушение проектной документации оборудовала временную автомобильную переправу через реку Иволга. В результате оказалось изменено русло реки, что угрожало ее загрязнением и негативно влияло на экологический баланс, сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Прокуратура потребовала от заказчика МБУ «Иволга» организовать надлежащий контроль за исполнением контракта. Подрядная организация понуждена к восстановлению природной среды.



Во исполнение актов прокурора работы в русле реки прекращены, незаконно установленная автомобильная переправа демонтирована, принимаются меры к искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов (выпуск молоди сазана, хариуса) в целях поддержания нарушенной экосистемы.



Кроме того, прокуратурой инициировано привлечение подрядной организации к административной ответственности по статьям КоАП РФ «нарушение законодательства об экологической экспертизе» и «несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания». Материалы находятся на рассмотрении Забайкальского управления Росприроднадзора и Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.



Фото: ulan-ude-info.ru





