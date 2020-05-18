Китай экспортировал более 50 млрд масок, начиная с 1 марта

Из КНР экспортируются защитные костюм и очки, тест-системы и аппараты ИВЛ



С 1 марта этого года Китай экспортировал большой объем противоэпидемических средств, в том числе 50,9 млрд масок, в качестве помощи в борьбе с глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Главного таможенного управления КНР, сообщает



По данным ведомства, за указанный период КНР поставила другим странам 216 млн защитных костюмов, 81,03 млн пар защитных очков, 26,43 млн инфракрасных термометров и 1,04 млрд пар хирургических перчаток, наряду с 162 млн тест-системами для выявления COVID-19 и 72 700 аппаратами ИВЛ.



Китай продолжит усиливать контроль над качеством экспортных средств, предназначенных для профилактики и контроля эпидемии, а также будет наращивать усилия по борьбе с противоправными действиями для обеспечения упорядоченного экспорта противоэпидемических материалов.



Фото: pixabay.com С 1 марта этого года Китай экспортировал большой объем противоэпидемических средств, в том числе 50,9 млрд масок, в качестве помощи в борьбе с глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Главного таможенного управления КНР, сообщает Синьхуа По данным ведомства, за указанный период КНР поставила другим странам 216 млн защитных костюмов, 81,03 млн пар защитных очков, 26,43 млн инфракрасных термометров и 1,04 млрд пар хирургических перчаток, наряду с 162 млн тест-системами для выявления COVID-19 и 72 700 аппаратами ИВЛ.Китай продолжит усиливать контроль над качеством экспортных средств, предназначенных для профилактики и контроля эпидемии, а также будет наращивать усилия по борьбе с противоправными действиями для обеспечения упорядоченного экспорта противоэпидемических материалов.Фото: pixabay.com