18.05.2020
В Бурятии Кяхтинский район заполонили водители-наркоманы

В Бурятии Кяхтинский район заполонили водители-наркоманы

Прокуратура через суд отбирает у них права

Прокуратура Кяхтинского района Бурятии выявила шесть фактов наличия водительских прав у лиц, состоящих на учете в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «Пагубное употребление каннабиноидов». Этот диагноз является противопоказанием для управления транспортными средствами.

Прокуратура направила шесть исков в суд о прекращении действий водительских прав, используемых наркоманами. Суд требования прокурора удовлетворил, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: pixabay.com
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