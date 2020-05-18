В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 973

Республика пока не «пробила» психологический рубеж в 1000 зараженных коронавирусом



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 973. Это на 23 больше, чем было в воскресенье, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 589 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 361 человек, умерли шесть человек.



Из 25 новых случаев COVID-19: семь человек прибыли из других регионов, два человека – из числа контактных в Баунтовском районе, четыре человека – из числа контактных в Кижингинском районе, три человека – в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1949 человек, все лабораторно обследованы.



На 18 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 421 больной, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении находится 185 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 12 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ три пациента, старше 65 лет - двое.



В десяти обсерваторах сегодня находятся 402 человека.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1949 человек, с нарастающим итогом – 67 401. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



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