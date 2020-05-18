18.05.2020
В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 973

В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 973

Республика пока не  «пробила» психологический рубеж в 1000 зараженных коронавирусом

В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 973. Это на 23 больше, чем было в воскресенье,  сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 589 случаев.  Успешно завершили лечение и выписались из больниц 361 человек, умерли шесть человек.

Из 25 новых случаев COVID-19: семь человек прибыли из других регионов,  два человека – из числа контактных в Баунтовском районе, четыре человека – из числа контактных в Кижингинском районе, три человека – в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1949 человек, все лабораторно обследованы.

На 18 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 421 больной, из них 40 детей. Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторном лечении находится 185 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся  пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 12 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ три пациента, старше 65 лет - двое.

В десяти обсерваторах сегодня находятся 402 человека.

За сутки проведено исследований на коронавирус от 1949 человек, с нарастающим итогом –  67 401. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com

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