В Бурятии погиб 27-летний водитель иномарки

В районе села Бар он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой «Вольво»







В Бурятии в Мухоршибирском районе в воскресенье погиб 27-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», сообщили в республиканской ГИБДД.



Следуя со стороны села Мухоршибирь в направлении села Тарбагатай в районе села Бар он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Вольво» под управлением 44-летнего водителя.



Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии.



Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано восемь аварий c механическими повреждениями автомобилей. На дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 339 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года.



Фото: ГИБДД

