В Улан-Удэ приставы обязали мать оформить доли в квартире на детей

Получив и распорядившись материнским капиталом, мама забыла о правах своих чад



В Улан-Удэ судебные приставы обязали горожанку оформить в общую долевую собственность квартиру с определением долей на двух несовершеннолетних детей, сообщили в УФССП по Бурятии.



Проверка надзорных органов установила, что улан-удэнке было выдано свидетельство на право получения материнского капитала после рождения второго ребенка. Однако распорядившись средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно погасив основной долг и проценты по договору целевого займа для приобретения квартиры, родительница в течение шести месяцев благоустроенную квартиру в общую долевую собственность с детьми не оформила. Такое нарушение законодательства явилось основанием для обращения районного прокурора в суд.



В службе судебных приставов в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должница требование исполнительного документа исполнила после разъяснения судебным приставом норм законодательства, связанных с ограничительными и принудительными мерами.



На сегодняшний день решение суда, направленное на защиту прав двух несовершеннолетних детей, исполнено в полном объеме.



Фото: «Номер один»

