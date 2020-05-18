В Забайкалье осуждена официантка вагона-ресторана за суперчаевые

Она сама сняла 40 тыс рублей с карты слишком доверчивого пассажира



Три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Такое наказание вынес в Забайкалье районный суд в отношении официантки вагона-ресторана, обвиняемой в краже, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В августе прошлого года официантка обслуживала пассажира в вагоне-ресторане поезда сообщением Владивосток-Новосибирск. Стоимость заказа составила почти 20 тыс рублей, но из-за отсутствия связи в пути следования оплата через терминал не прошла. Мужчина попросил официантку снять деньги в банкомате на вокзале станции Чернышевск-Забайкальский, сообщив ей пин-код своей платежной банковской карты.



Подсудимая воспользовалась его банковской картой и сняла с нее 60 тыс рублей. Вернувшись в вагон-ресторан, она оплатила заказ, а остальные 40 тыс рублей присвоила.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал ранее судимую за аналогичное преступление гражданку виновной в краже. Приговор суда пока не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.



Фото: old-visual.rzd.ru

