В Бурятии в онлайн-формате проходит акция «Ночь музеев-2020»

В интернете можно узнать об участии буддийских лам в войне, увидеть суматори в роли экскурсовода и почерпнуть много нового



Музеи Бурятии сегодня с 11:00 до 23:00 участвуют в традиционной акции «Ночь музеев», но в необычном онлайн-формате на своих сайтах, а также в социальных сетях и мессенджерах. Основной темой акции в этом является 75-летие Великой Победы, сообщили в минкультуры республики.



Для Национального музея Бурятии основной площадкой для проведения акции будет аккаунт в Instagram – @museumnight_uu. Музей приглашает всех желающих подписаться на этот аккаунт, чтобы участвовать в разнообразных играх, викторинах. А также, чтобы посмотреть видеоэкскурсии, мастер-классы, постичь секреты хранительского и реставрационного мастерства. Также материалы акции будут размещаться на сайте музея –



В ходе акции «Ночи музеев» зрители @museumnight_uu увидят презентации видеофильмов по главным выставкам, например, таким как выставка «Великая Победа /Агуу Илалта» (АТВ). Эту выставку высоко оценил глава Бурятии Алексей Цыденов, который побывал в Музее истории им. М.Н. Хангалова накануне 9 мая. Также пройдет показ фильмов о выставке «Художники Бурятии о войне» и персональной выставке Героя Советского Союза, Народного художника РСФСР Г.Н. Москалева (БГТРК).



Заслуживает внимания авторская экскурсия пресс-секретаря Иволгинского дацана Аллы Намсараевой. Она расскажет об участии буддийских лам в Великой Отечественной войне, а также о Хамбо Ламе Д.Д. Этигэлове. Экскурсия пройдет по выставке «Три святыни Буддизма». В Музее истории им. М.Н. Хангалова предстоит еще одна авторская экскурсия по экспозиции «Великая Победа /Агуу Илалта» от руководителя военно-исторического клуба «Байкальский форпост» Вадима Таюрского.



Художественный музей им. Ц.С. Сампилова представит видеоролик о проведении реставрационных работ картины «Пейзаж с озером», которые проводит художник-реставратор Виктория Рабжаева. О своем отце в рубрике «История одного солдата» расскажет художница Александра Дугарова. А художник Даши Лыгденов покажет, как он работает над иллюстрациями к стихам о войне. Зрителей ждут волнующая экскурсия в святая святых музея – в фонды, где хранятся художественные шедевры, а также мастер-класс «Ветка сирени», который научит работать при помощи гуаши и мастихина.



Занимательную экскурсию с фонариком «Музейное расследование» представит Музей природы. В рубрике «Белкина почта» сотрудники музея ответят на все вопросы посетителей музея. Детей и взрослых ждет интересный мастер-класс «Двойная жизнь вещей. Агент Коробка-001». О малоизвестных героях войны расскажет видеоролик «Незаметные герои войны», посвященный помощи собак нашим воинам.



Музейный центр «Дом Старцева Д.Д. – музей декабристов» проведет видеоэкскурсию на выставке «Селенгинск - перекресток вековых дорог», посвященная 355-летию со дня основания Селенгинского острога. Сотрудники центра проведут мастер-класс по изготовлению значка «Символ Победы» из георгиевской ленты. Также в программе новоселенгинского музея будет показан фильм «Дневник декабриста», посвященный 195-летию со дня восстания декабристов на Сенатской площади.



Этнографический музей народов Забайкалья в акции «Ночь музеев-2020» будет представлять свои мероприятия на сайте https://нашэтномузей.рф/. В ходе акции известный суматори из Бурятии Анатолий Михаханов, выступавший в Японии в соревнованиях по сумо, проведет видеоэкскурсию по Этнографическому музею. Видео экскурсии будет доступно по следующей ссылке:



Кяхтинский краеведческий музей им. Академика В.А. Обручева представит свои мероприятия на следующих ресурсах: сайт музея – музейкяхта.рф, инстаграм-аккаунт @kyahta_museum, а также в аккаунтах Кяхтинского краеведческого музея в «Одноклассниках», Фейсбуке и Вконтакте. В ходе акции «Ночь музеев-2020» музей представит презентационный видеоконтент «Живой музей».



Все желающие смогут ознакомиться с онлайн-выставкой «Ордена и медали Российской Империи и Советского Союза». Безусловно, будет интересен для всех видеоконтент «130 раритетов в собрании Кяхтинского музея», где будут показаны предметы из коллекций известных людей, а также первые поступления музея и фотографии экспозиций XIX и XX века.



Общеизвестно, что ранее Кяхта была «чайной столицей» Российской империи, поэтому музей представит и онлайн- презентацию проекта «Кяхта – чайная столица России». Проект посвящен истории Великого чайного пути, купечеству и традициям дегустации чая. Сотрудники музея также проведут мастер-класс по гончарному делу «Сам себе керамист» и видеоэкскурсию «Один предмет Редкого книжного фонда из собрания Кяхтинского краеведческого музея».



В рамках культурной акции свои раритеты представят муниципальные музеи республики. Так, Художественно-историческое объединение г. Северобайкальска на своем сайте



МАУК «Хоринский музей» покажет избранные видеопрезентации на страничке Любови Труневой в Facebook:



Районный историко-краеведческий музей Нижнеангарска 18 мая в 14.00 проведет видеоэкскурсию по залу боев и солдатской славы «Эстафета памяти». Сотрудники музея научат всех изготавливать памятные знаки из георгиевской ленты, а также открытки с поздравлением для ветерана Великой Отечественной войны.



Фото: minkultrb.ru

Музеи Бурятии сегодня с 11:00 до 23:00 участвуют в традиционной акции «Ночь музеев», но в необычном онлайн-формате на своих сайтах, а также в социальных сетях и мессенджерах. Основной темой акции в этом является 75-летие Великой Победы, сообщили в минкультуры республики.Для Национального музея Бурятии основной площадкой для проведения акции будет аккаунт в Instagram – @museumnight_uu. Музей приглашает всех желающих подписаться на этот аккаунт, чтобы участвовать в разнообразных играх, викторинах. А также, чтобы посмотреть видеоэкскурсии, мастер-классы, постичь секреты хранительского и реставрационного мастерства. Также материалы акции будут размещаться на сайте музея – http://muzeyrb.ru/ , на Youtube-канале «Музей03» и в других социальных сетях.В ходе акции «Ночи музеев» зрители @museumnight_uu увидят презентации видеофильмов по главным выставкам, например, таким как выставка «Великая Победа /Агуу Илалта» (АТВ). Эту выставку высоко оценил глава Бурятии Алексей Цыденов, который побывал в Музее истории им. М.Н. Хангалова накануне 9 мая. Также пройдет показ фильмов о выставке «Художники Бурятии о войне» и персональной выставке Героя Советского Союза, Народного художника РСФСР Г.Н. Москалева (БГТРК).Заслуживает внимания авторская экскурсия пресс-секретаря Иволгинского дацана Аллы Намсараевой. Она расскажет об участии буддийских лам в Великой Отечественной войне, а также о Хамбо Ламе Д.Д. Этигэлове. Экскурсия пройдет по выставке «Три святыни Буддизма». В Музее истории им. М.Н. Хангалова предстоит еще одна авторская экскурсия по экспозиции «Великая Победа /Агуу Илалта» от руководителя военно-исторического клуба «Байкальский форпост» Вадима Таюрского.Художественный музей им. Ц.С. Сампилова представит видеоролик о проведении реставрационных работ картины «Пейзаж с озером», которые проводит художник-реставратор Виктория Рабжаева. О своем отце в рубрике «История одного солдата» расскажет художница Александра Дугарова. А художник Даши Лыгденов покажет, как он работает над иллюстрациями к стихам о войне. Зрителей ждут волнующая экскурсия в святая святых музея – в фонды, где хранятся художественные шедевры, а также мастер-класс «Ветка сирени», который научит работать при помощи гуаши и мастихина.Занимательную экскурсию с фонариком «Музейное расследование» представит Музей природы. В рубрике «Белкина почта» сотрудники музея ответят на все вопросы посетителей музея. Детей и взрослых ждет интересный мастер-класс «Двойная жизнь вещей. Агент Коробка-001». О малоизвестных героях войны расскажет видеоролик «Незаметные герои войны», посвященный помощи собак нашим воинам.Музейный центр «Дом Старцева Д.Д. – музей декабристов» проведет видеоэкскурсию на выставке «Селенгинск - перекресток вековых дорог», посвященная 355-летию со дня основания Селенгинского острога. Сотрудники центра проведут мастер-класс по изготовлению значка «Символ Победы» из георгиевской ленты. Также в программе новоселенгинского музея будет показан фильм «Дневник декабриста», посвященный 195-летию со дня восстания декабристов на Сенатской площади.Этнографический музей народов Забайкалья в акции «Ночь музеев-2020» будет представлять свои мероприятия на сайте https://нашэтномузей.рф/. В ходе акции известный суматори из Бурятии Анатолий Михаханов, выступавший в Японии в соревнованиях по сумо, проведет видеоэкскурсию по Этнографическому музею. Видео экскурсии будет доступно по следующей ссылке: https://drive.google.com/file/d/16AUBI6wUY77bH3YL8687rQiCdi4jJKcn/view . На сайте музея также можно будет посмотреть виртуальную выставку «Сундуки. Этнография и искусство». Можно будет поучаствовать и в познавательном конкурсе «Загадки народов Забайкалья» и в акции «Я в музее». Эта акция будет транслироваться в инстаграм-аккаунте: https://www.instagram.com/p/CAHagjdIE84/?igshid=m9weeu747d38 Кяхтинский краеведческий музей им. Академика В.А. Обручева представит свои мероприятия на следующих ресурсах: сайт музея – музейкяхта.рф, инстаграм-аккаунт @kyahta_museum, а также в аккаунтах Кяхтинского краеведческого музея в «Одноклассниках», Фейсбуке и Вконтакте. В ходе акции «Ночь музеев-2020» музей представит презентационный видеоконтент «Живой музей».Все желающие смогут ознакомиться с онлайн-выставкой «Ордена и медали Российской Империи и Советского Союза». Безусловно, будет интересен для всех видеоконтент «130 раритетов в собрании Кяхтинского музея», где будут показаны предметы из коллекций известных людей, а также первые поступления музея и фотографии экспозиций XIX и XX века.Общеизвестно, что ранее Кяхта была «чайной столицей» Российской империи, поэтому музей представит и онлайн- презентацию проекта «Кяхта – чайная столица России». Проект посвящен истории Великого чайного пути, купечеству и традициям дегустации чая. Сотрудники музея также проведут мастер-класс по гончарному делу «Сам себе керамист» и видеоэкскурсию «Один предмет Редкого книжного фонда из собрания Кяхтинского краеведческого музея».В рамках культурной акции свои раритеты представят муниципальные музеи республики. Так, Художественно-историческое объединение г. Северобайкальска на своем сайте http://sbkmuseum.ru/ покажет видеоролик о музее и проведет видеоэкскурсию по музею. Сотрудники музея проведут мастер-классы о лепке из глины и рисованию. Небезынтересными будут видео и фотохроника «Ночи музеев» с 2013 года, с момента участия музея в этой акции.МАУК «Хоринский музей» покажет избранные видеопрезентации на страничке Любови Труневой в Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000464316332 . Это будут презентации по темам: «Музеи России в годы Великой Отечественной войны» и «Объекты культурного наследия Хоринского района, посвященные Великой Отечественной войне».Районный историко-краеведческий музей Нижнеангарска 18 мая в 14.00 проведет видеоэкскурсию по залу боев и солдатской славы «Эстафета памяти». Сотрудники музея научат всех изготавливать памятные знаки из георгиевской ленты, а также открытки с поздравлением для ветерана Великой Отечественной войны.Фото: minkultrb.ru