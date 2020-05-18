В Бурятии семьи с детьми от 16 до 18 лет получат продукты

Каждому ребенку в возрасте от 16 до 18 лет доставят продовольственный набор



В Бурятии на заседании Республиканского оперативного штаба принято решение оказать разовую оперативную помощь тем семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 16 до 18 лет, т.е. рожденных до 11 мая 2004 года и которым на 31 мая 2020 года не исполнилось 18 лет.



Мера поддержки обусловлена тем, что дети старше 16 лет оказались не охвачены гуманитарной помощью. Министерством и отделами социальной защиты населения начат сбор заявок от муниципальных районов, уточняются списки детей этого возраста. По предварительным оценкам такую помощь получат около 22 тыс детей.



Механизм доставки будет аналогичен раздаче продуктовых наборов для одиноких родителей. Финансирование в размере 26 млн рублей предусмотрено из средств Фонда непредвиденных расходов правительства республики, сообщили в его пресс-службе. Проект распоряжения о выделении необходимых средств находится в стадии разработки.



Отметим, неожиданное отсутствие старших школьников в списке адресатов федеральной денежной помощи детям вызвало широкий негативный резонанс в обществе, так как эта категория подростков еще не зарабатывает себе на жизнь, а их содержание обходится родителям также дорого, как и маленьких детей, если не дороже.



Фото: egov-buryatia.ru/minsoc



