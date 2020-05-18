В Улан-Удэ летом изменится схема движения нескольких автобусов

Это коснется маршрутов 4,30,37,40,46,55,59,100, начиная с 23 мая и по 1 ноября

В Улан-Удэ с 23 мая по 1 ноября в Улан-Удэ изменится схема движения маршрутов № 4,30,37,40,46,55,59,100. Э то связано с проведением реконструкции теплотрассы по улице Октябрьская в направлении площади Славы, сообщили в городской администрации.Автобусы маршрутов № 4,30,37,40,55,59,100 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по улице Октябрьская в направлении площади Славы через улицу Лимонова, проезд Бальбурова, далее - по утвержденной схеме. Остановка «Милиция» на период работ исключаются из пути следования маршрутов.Автобусы маршрута № 46 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по улице Октябрьская в направлении площади Славы через улице Лимонова, проезд Заводской, далее - по утвержденной схеме. Остановки «Милиция» и «пл. Славы» на период работ исключаются из пути следования этого маршрута, пояснили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.Фото: ulan-ude-info.ru