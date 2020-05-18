В Улан-Удэ полиция не захотела заниматься избитой женщиной

Дело сдвинулось только после вмешательства уполномоченного





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Улан-Удэ, пострадавшая от побоев неизвестного мужчины в мае 2019 года.

«Женщина не могла добиться справедливого решения правоохранительных органов, в связи с чем обратилась к уполномоченному. После вмешательства омбудсмена была проведена дополнительная проверка сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по Улан-Удэ, установлено лицо, причинившее телесные повреждения пострадавшей. Материалы дела об административном правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) направлены в суд для рассмотрения», рассказали в аппарате уполномоченного.Фото: pixabay.com