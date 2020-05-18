В Бурятии около 80 процентов призывников будут служить в республике

Такая практика в отношении новобранцев впервые вводится в Восточном военном округе



В целях минимизации нахождения команд призывников на вокзалах, аэропортах, станциях и пересадочных пунктах командование Восточного военного округа приняло решение оставить более 80 проц новобранцев проходить службу по призыву в домашнем регионе. Ранее этот показатель составлял менее 30 проц.



Следует отметить, что в Восточном военном округе приняты беспрецедентные меры по профилактике заболеваемости вирусными инфекциями призывников. На всех этапах отправки призывника, от военного комиссариата населенного пункта, где он живет, до воинской части, проводятся дезинфекционные мероприятия, В полном объеме заготовлены средства индивидуальной защиты для каждого призывника. Каждый пройдет экспресс-тесты на вирусную инфекцию и двухнедельный карантин по прибытию в воинскую часть.



Всего весной 2020 года специалисты всех военных комиссариатов ВВО отправят в войска более 9 тыс новобранцев.



Фото: structure.mil.ru

