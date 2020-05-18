Где вернуть молодость в Улан-­Удэ

Жители Бурятии могут получить комплекс услуг красоты в одном месте
В парикмахерские большинство людей приучены ходить еще с детства, так как всем хочется быть красивыми. Что касается визитов к косметологу, то их совершают намного реже. Однако такая позиция неправильная — посещение данного специалиста должно превратиться в привычку для каждого любящего себя человека.
Центр косметологии «Луна» посещают и подростки, и девушки, и дамы в солидном возрасте, а также мужчины. Конечно, процедуры у всех разные. Подростки хотят избавиться от прыщей, кто-то хочет «стереть» веснушки или пигментные пятна, кто-то убрать морщинки… Все эти задачи и многие другие помогут воплотить в жизнь в «Луне».
Кому необходимо посещать косметолога?
Некоторые люди наделены красивой чистой кожей, но с возрастом изменения во внешности, как и во всем организме, неизбежны. Поэтому посещать кабинет косметолога нужно всем, кто хочет сохранить красоту. После 25 лет, когда начинается биологическое старение организма, косметологические процедуры должны быть обязательными. И здесь нужна помощь специалиста, так как самостоятельно будет трудно определить, какие меры понадобятся для сохранения молодости кожи.
Косметологи «Луны» предложат эффективные процедуры, расскажут об особенностях кожи и порекомендуют правильный уход. Посещать «врачей красоты» следует регулярно. В этом случае он будет видеть изменения, происходящие с лицом, и дать полезные рекомендации.
— Бывают такие случаи, когда женщина тратит массу денег на покупку профессиональной косметики по уходу, а ей нужно лишь пересмотреть свое питание. В интернете есть много информации об уходе и о том, как определить тип своей кожи, но для того чтобы четко знать особенности своей кожи, важно обратиться к специалисту, — говорит врач-косметолог Юлия Васильевна Баглаева.
Чистота и здоровье
Самой востребованной и популярной процедурой считается чистка лица. Она хороша в любом возрасте и, по сути, является гигиенической процедурой. Только чистая и здоровая кожа способна сиять красотой. А неухоженная, будет «радовать» высыпаниями и избытком кожного сала, черными точками. Избавиться от проблем можно несколькими способами — ручной чисткой лица, вакуумной, ультразвуковой. Также эффективная процедура — карбоновый пилинг, сочетающий чистку и омоложение.
Карбоновый пилинг — это лазерная процедура, которая проводится быстро. За границей ее называют China Doll Peel, что означает — пилинг китайской фарфоровой куклы.
— Показаниями к проведению карбонового пилинга являются мимические и возрастные морщины, жирная кожа, возрастное увядание кожи, шрамы после угревой сыпи. Результаты пилинга будут заметны уже после первой процедуры. У многих слово «пилинг» ассоциируется с чувством жжения и дискомфорта, но во время подобного сеанса пациент испытывает ощущение тепла, — рассказывает Юлия Баглаева.
«Уколы красоты»
Вернуть молодость хорошо помогают «уколы красоты», кому-то они нужны уже в 25–30 лет, но чаще всего необходимы, когда на лице проступают явные морщины. Уколов много, но суть у них одна: под кожу вводят коктейль из полезных веществ.
Ботулотоксин является мощным оружием в борьбе с мимическими морщинами. Всего две процедуры в год помогут забыть о «гусиных лапках» около глаз, горизонтальных складках на лбу и межбровных морщинах. Эффект от инъекций ботулотоксина станет заметен уже через несколько дней и сохранится на протяжении трех-шести месяцев. После процедуры вы, как и раньше, будете улыбаться, хмуриться, выглядеть удивленным или возмущенным, только без предательских морщин на лице.
Во время процедуры плазма-лифтинга проводятся инъекции плазмы крови, после которой наблюдаются следующие эффекты: уменьшение морщин, улучшение тонуса и цвета кожи.
Готовим кожу к лету
Интенсивное солнце Бурятии губительно воздействует на кожу — вызывает фотостарение и обезвоживание. Поэтому важно заранее подготовить кожу лица к жаркой погоде. Косметологи рекомендуют пройти курс биоревитализации (уколы с гиалуроновой кислотой, витаминами и аминокислотами). После них кожа становится упругой, подтянутой, увлажненной и легче переносит воздействие яркого солнца.
Также в преддверии сезона коротких юбок и купальников популярна лазерная эпиляция.
В косметологическом центре можно убрать неудачную или надоевшую татуировку, пройти процедуры сосудистой терапии, сделать контурную пластику, мезонити, сделать массаж лица и тела, ультразвуковой лифтинг, криомассаж, вакуумно-роликовый массаж и многое другое.
В любом случае вам поможет врач дерматолог-косметолог.
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Лариса Ситник.
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