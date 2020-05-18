В Улан-Удэ найдены пропавшие мальчики

Возле одного из магазинов Октябрьского района их обнаружили прохожие и сообщили в полицию
В Улан-Удэ найдены несовершеннолетние Иван и Александр Синяевы, о поиске которых сегодня известила полиция Бурятии. С ними все в порядке, сообщили в республиканском МВД.
Мальчиков возле одного из магазинов Октябрьского района обнаружили прохожие и проинформировали полицию. В настоящее время с детьми работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, устанавливаются обстоятельства их пропажи и местонахождения в период розыска.
Как сообщал «Номер один», днем 17 мая дети ушли гулять из дома на улице Заовражной и не вернулись. Мальчикам 9 и 10 лет.
Фото: «Номер один»
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