В Бурятии прокуроры очищают от нарушений очистные

Природоохранная прокуратура взялась за наведение порядка на очистных сооружениях трех городов и одного поселка



Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила ненадлежащее исполнение обязанностей организациями, эксплуатирующими очистные сооружения городов Улан-Удэ, Гусиноозерск, Бабушкин и поселка городского типа Селенгинск, сообщили в надзорном органе.



Ранее по иску прокурора на муниципалитет и органы государственной власти республики возложены обязанности по строительству очистных сооружений в Селенгинске. Однако это обстоятельство не освобождает эксплуатирующую организацию от принятия мер по повышению качества очистки сточных вод до момента начала работы новых очистных. Вместе с тем, как показала прокурорская проверка, МУП «ЖКХ «Селенга» не соблюдались требования по эффективной очистке стоков. Для устранения нарушений прокурором руководителю предприятия внесено представление. В настоящее время решается вопрос о приобретении ультрафиолетового оборудования для дополнительного очищения воды.



Нарушения выявлены и при эксплуатации правобережных очистных сооружений Улан-Удэ. Во исполнение представления прокурора МУП «Водоканал» получено экспертное заключение о соответствии проекта нормативов санитарным правилам, приняты мер по получению разрешения на выбросы.



Нормативы допустимых сбросов в водные объекты не разрабатывались и не утверждались ООО «Горводоканал» (Гусиноозерск) и ООО «КОС» (г. Бабушкин), что создавало условия для неограниченного сброса загрязняющих веществ в водоемы. Кроме того, река Мысовка использовалась для сброса сочных вод без соответствующей разрешительной документации.



По результатам прокурорского вмешательства организована работа по разработке нормативов, оформлению необходимых разрешений.



Фото: «Номер один»

