В Бурятии без ЧП прошла смена вахты на «дочке» Росатома

Смена в 177 человек прошла тестирование на COVID-19, вирус ни у кого не выявлен



В Бурятии на промышленной площадке уранодобывающей «Хиагды» (урановый холдинг АРМЗ/горнорудный дивизион госкорпорации Росатом) прошла первая смена вахтовиков в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе предприятия.



Напомним, в апреле было принято решение увеличить продолжительность вахты до полутора месяцев. Эта мера, по словам генерального директора Андрея Гладышева, позволила минимизировать перемещение сотрудников предприятия в период повышенной опасности заражения.



Работники, которые готовились заехать на новую вахту, а это 177 человек, предварительно прошли тестирование на COVID-19.



«Всего же почти 300 работников предприятия, кроме находившихся в это время на вахте, прошли тестирование на COVID-19. Вирус ни у кого не выявлен. Вахту сменили одномоментно, контактов с выезжающими не было», - рассказал заместитель генерального директора Артем Михайлов.



Также для безопасной работы сотрудников на территории промышленной площадки цеха подземного выщелачивания, прирельсовой базы и центрального офиса предпринят и строго соблюдается ряд мер. Организован санитарно-эпидемиологический режим: установлены дозаторы для обработки рук антисептиком, осуществляется измерение температуры тела на проходных, отменены все массовые мероприятия и командировки, сотрудники обеспечены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.



АО «Хиагда» расположено в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. Вахтовый поселок предприятия удален от ближайших населенных пунктов на расстояние около 100 км. Поэтому контакты с жителями местных сел Романовка и Багдарин исключены полностью.



Между тем,



Фото: АО «Хиагда» В Бурятии на промышленной площадке уранодобывающей «Хиагды» (урановый холдинг АРМЗ/горнорудный дивизион госкорпорации Росатом) прошла первая смена вахтовиков в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе предприятия.Напомним, в апреле было принято решение увеличить продолжительность вахты до полутора месяцев. Эта мера, по словам генерального директора Андрея Гладышева, позволила минимизировать перемещение сотрудников предприятия в период повышенной опасности заражения.Работники, которые готовились заехать на новую вахту, а это 177 человек, предварительно прошли тестирование на COVID-19.«Всего же почти 300 работников предприятия, кроме находившихся в это время на вахте, прошли тестирование на COVID-19. Вирус ни у кого не выявлен. Вахту сменили одномоментно, контактов с выезжающими не было», - рассказал заместитель генерального директора Артем Михайлов.Также для безопасной работы сотрудников на территории промышленной площадки цеха подземного выщелачивания, прирельсовой базы и центрального офиса предпринят и строго соблюдается ряд мер. Организован санитарно-эпидемиологический режим: установлены дозаторы для обработки рук антисептиком, осуществляется измерение температуры тела на проходных, отменены все массовые мероприятия и командировки, сотрудники обеспечены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.АО «Хиагда» расположено в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. Вахтовый поселок предприятия удален от ближайших населенных пунктов на расстояние около 100 км. Поэтому контакты с жителями местных сел Романовка и Багдарин исключены полностью.Между тем, как сообщал «Номер один» , Баунтовский район является одним из очагов COVID-19. Коронавирусом здесь заразились 67 вахтовиков из поселка, принадлежащего ООО «Рудное». Всего там работало более 300 человек. Очаг заболевания был зарегистрирован там 9 мая.Фото: АО «Хиагда»