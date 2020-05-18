В Улан-Удэ рядовой добивал знакомого аквариумом

Приговор убийце выносился после вердикта присяжных







В Улан-Удэ коллегия присяжных заседателей признала достаточными доказательства следствия для вынесения обвинительного вердикта в отношении военнослужащего войсковой части 35390 рядового Александра Верхушина.



Улан-Удэнский гарнизонный военный суд признал его виновным в «убийстве» и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.



Следствием и судом установлено, что около 24 декабря 2018 года между Верхушиным и его знакомым, находившимися в квартире жилого дома в Улан-Удэ, произошла ссора. В ходе нее военнослужащий, повалив потерпевшего на пол и сев ему на живот, нанес ему не менее двадцати пяти ударов кулаками по лицу. А когда потерпевший потерял сознание и перестал оказывать сопротивление, опрокинул на него заполненный водой аквариум. В результате были избитому причинены тяжкие травмы, от которых он скончался на месте происшествия.



Суд обязал осужденного выплатить потерпевшей стороне 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.



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