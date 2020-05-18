В Улан-Удэ начался ремонт улицы Воронежской

За счет сэкономленных средств здесь сделают тротуары





В столице Бурятии приступили к ремонту улицы Воронежской. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, в настоящее время проведены работы по снятию старого дорожного асфальтового покрытия, демонтированы бордюры и подготовлены траншеи для устройства нового бордюрного, который завезут уже завтра. Сразу после этого рабочие приступят к его монтажу.

Наряду с обновлением проезжей части здесь появятся и тротуары для пешеходов, которые изначально не были предусмотрены. Их обустройство стало возможным благодаря сэкономленным средствам. Всего на ремонт данного участка направлено 28 млн рублей, сообщили в Управлении дорожного строительства администрации Улан-Удэ.В этом году в Улан-Удэ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в общей сложности будут отремонтированы 27 участков автодорог. На ремонт выделено в два раза больше средств, чем в 2019 году - 700 млн рублей. Ремонтные работы уже стартовали на большинстве участков, поскольку заблаговременно были проведены торги, определены подрядчики и позволили погодные условия.Фото: мэрия Улан-Удэ