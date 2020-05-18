Прокуратура Бурятии организовала две «горячих линии»

Обе касаются выплат: одна стимулирующих медикам, вторая – помощи детям



В прокуратуре Бурятии в период с 18 по 29 мая организована «горячая линия» по вопросам соблюдения прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат. По возникающим вопросам медики могут обратиться по телефону: 8-983-332-78-97, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



А с 19 по 29 мая 2020 года организована «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства в сфере предоставления выплат семьям, имеющим детей, и получения учащимися образовательных учреждений продуктовых наборов. По возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 8-914-981-03-92.



Фото: «Номер один»