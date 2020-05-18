В Бурятию вернулись зараженные коронавирусом курсанты

Десять из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно





В Бурятии выявлен 31 случай заболевания коронавирусной инфекцией среди курсантов военной академии Санкт-Петербурга, вернувшихся домой на каникулы. Большая часть из них – 18 человек - проживает в Кабанском районе.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, по прибытии в республику в аэропорту всем было выдано постановление Главного государственного санитарного врача по РБ об изоляции. Кроме того, сразу было организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование курсантов.«10 заболевших в настоящее время госпитализированы, еще 21, у которых нет клинических проявлений, проходят амбулаторное лечение», сообщили в Роспотребнадзоре.Фото: pixabay.com