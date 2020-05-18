В Бурятии сбежал 17-летний подросток, находившийся в обсерваторе

У него появились симптомы ОРВИ, но диагноз «коронавирус» пока не поставлен



В Бурятии несовершеннолетний, находившийся под медицинским наблюдением в обсерваторе, как прибывший в республику из другого региона страны, сбежал из-под контроля медиков, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Накануне у пациента появились симптомы ОРВИ и его перевели в инфекционный стационар. Однако из этого лечебного учреждения молодой человек сбежал.



Диагноз COVID-19 у него не установлен. Органы полиции в настоящее время ищут юного беглеца.



фото: pixabay.com

