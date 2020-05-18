18.05.2020
В Бурятии сбежал 17-летний подросток, находившийся в обсерваторе

В Бурятии сбежал 17-летний подросток, находившийся в обсерваторе

У него появились симптомы ОРВИ, но диагноз «коронавирус» пока не поставлен

В Бурятии несовершеннолетний, находившийся под медицинским наблюдением в обсерваторе, как прибывший в республику из другого региона страны, сбежал из-под контроля медиков, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Накануне у пациента появились симптомы ОРВИ и его перевели в инфекционный стационар. Однако из этого лечебного учреждения молодой человек сбежал.

Диагноз  COVID-19 у него не установлен. Органы полиции в настоящее время ищут юного беглеца.

фото: pixabay.com
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