В Бурятии следователи проверяют информацию о невыплате медикам доплат за коронавирус

Те, кто не получает положенные надбавки, могут пожаловаться в Следственный комитет





Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии начал доследственную проверку информации в СМИ о том, что медицинские работники, задействованные в борьбе с коронавирусом, не получают положенные стимулирующие выплаты либо получают их частично.

«В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, при необходимости назначены финансово-бухгалтерские исследования для установления размера причитающихся и невыплаченных медицинскому персоналу денежных средств. Также будет проведен весь комплекс других процессуальных мероприятий, необходимых для правовой оценки действий (бездействия) и решений должностных лиц системы здравоохранения, отвечающих за организацию выплат медицинским работникам стимулирующих надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса», сообщили в следственном ведомстве.Следователи также призвали медиков, которым не выплачиваются или выплачиваются не в полном объеме стимулирующие надбавки, обратиться в следственное управление по телефону: 8 (3012) 21-58-78, 21-99-57 (отдел по расследованию особо важных дел) для восстановления их нарушенных прав.Фото: «Номер один»