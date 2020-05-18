Инцидент на онлайн-акции «Бессмертный полк» вызвал возмущение

Это оскорбление памяти о Великой Отечественной войне, считают россияне

Следственный комитет России во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Обеспечивается производство необходимых судебных экспертиз, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.







