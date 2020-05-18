Инцидент на онлайн-акции «Бессмертный полк» вызвал возмущение

Это оскорбление памяти о Великой Отечественной войне, считают россияне
В ходе акции «Бессмертный полк онлайн» в этом году для участия были поданы заявки с фотографиями офицеров нацистской Германии. Слышали об этом инциденте 32% россиян, информированность выше среди молодых людей 18-24 лет (40%) и пожилых россиян старше 60 лет (39%).
Абсолютное большинство наших соотечественников (83%) отнеслись к данному происшествию с осуждением, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о восприятии россиянами инцидента с «Бессмертным полком».
Считают, что это оскорбление памяти и подвигов советских солдат 40% россиян (39% среди тех, кто был проинформирован о случившемся). Называют данный акт провокацией более четверти россиян (27%). Этот инцидент — проявление кощунства (22%), а также насмешка над участниками войны и ветеранами (16%).
Каждый десятый посчитал это актом вандализма (10%, среди информированных о случившемся — 13%), почти такая же доля считает это попыткой обесценить смысл акции (9%). Отнесли произошедшее к разряду неудачных розыгрышей лишь 7% россиян.
За случившимся стоят, по мнению россиян, сторонники идей нацизма и фашизма (20%). Треть россиян считают, что виновный в ситуации действовал из-за рубежа: это были провокаторы среди граждан других стран (20%) или иностранные политические силы, спецслужбы (11%). Каждый четвертый россиянин придерживается мнения, что виновный действовал на территории нашей страны: возможно, это были провокаторы среди наших сограждан (15%), представители оппозиции (5%), россияне, не одобряющие деятельность действующего президента (5%).
Среди наказаний, которые должны понести организаторы и участники этой провокации, респонденты называли чаще всего лишение российского гражданства (29%), уголовное наказание (26%). А также – штраф (23%), ограничение доступа в интернет человеку, который выкладывал эти фотографии (22%).
Между тем Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжаются следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма (часть 1 статьи. 354.1 УК РФ) лицами, которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских преступников, сообщает пресс-служба СКР.
В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении них возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.
Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях. Уже установлено, что Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.
Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.
Следственный комитет России во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Обеспечивается производство необходимых судебных экспертиз, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.
Фото и видео: sledcom.ru
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