В Улан-Удэ разыскивают двух уроженцев Окинского района

Они не выходят на связь с родственниками с 9 мая
В Улан-Удэ полицейские разыскивают уроженцев Окинского района 29-летнюю Софью Аюшееву и 43-летнего Станислава Самбялова, которые с 9 мая не выходят на связь с родственниками. Известно, что в начале месяца оба находились в столице республики, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы С. Аюшеевой: азиатской внешности, на вид около 35 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы темно-каштановые средней длины, глаза карие. Особые приметы: бородавка под правым глазом.
Была одета: куртка мужская темного цвета, джинсы черные, обувь темного цвета.
Приметы С. Самбялова: азиатской внешности, на вид около 45 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы темные густые средней длины.
Был одет: футболка серого цвета, куртка темная, штаны и кроссовки черного цвета.
При наличии какой-либо информации о данных гражданах или их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)533-62-05, 8(3012)29-56-72, 8(3012)29-58-73 или 102 (112).
Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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