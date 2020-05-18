В Улан-Удэ разыскивают двух уроженцев Окинского района

Они не выходят на связь с родственниками с 9 мая

В Улан-Удэ полицейские разыскивают уроженцев Окинского района 29-летнюю Софью Аюшееву и 43-летнего Станислава Самбялова, которые с 9 мая не выходят на связь с родственниками. Известно, что в начале месяца оба находились в столице республики, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы С. Аюшеевой: азиатской внешности, на вид около 35 лет, худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы темно-каштановые средней длины, глаза карие. Особые приметы: бородавка под правым глазом.Была одета: куртка мужская темного цвета, джинсы черные, обувь темного цвета.Приметы С. Самбялова: азиатской внешности, на вид около 45 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы темные густые средней длины.Был одет: футболка серого цвета, куртка темная, штаны и кроссовки черного цвета.При наличии какой-либо информации о данных гражданах или их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии