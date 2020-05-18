В Улан-Удэ суды подтвердили наказание Комбината школьного питания

Россельхознадзор оштрафовал его руководителей за просроченные крупы



В Улан-Удэ Октябрьский и Железнодорожный районные суды рассмотрели материалы шести административных дел, возбужденных Россельхознадзором в отношении должностных лиц Городского комбината школьного питания, допустивших нарушения правил оборота крупы, сообщили в управлении надзорного ведомства по Иркутской области и Бурятии.



В феврале текущего года при проведении плановой выездной проверки предприятия, имеющего несколько производственных помещений, установлено, что в нем на хранении находилось около 108 кг кукурузной, ячневой, манной и ячменной крупы, декларации на которые по данным реестра Росаккредитации имеют статус «прекращена». Кроме того, на предприятии хранилось 105 кг кукурузной и 179 кг манной крупы без действующей декларации о соответствии.



Все это является нарушением федерального закона «О безопасности и качестве пищевых продуктов», поэтому в отношении должностных лиц были возбуждены административные дела и они привлечены к административной ответственности в виде штрафа.



Не согласившись с постановлениями, руководители Комбината школьного питания обжаловали их в районных судах Улан-Удэ. Суды оставили жалобы без удовлетворения, а постановления о назначении административных наказании – без изменения.



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