Газовая труба в Монголию: стартовало проектирование

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири-2»
«Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу «Сила Сибири – 2», который может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров. Об заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает ТАСС.
«По поручению президента России «Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2». Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири», - сказал Миллер.
«Также «Сила Сибири – 2» может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд кубометров. При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию», - добавил он.
Поручение начать разработку ТЭО и проектно-изыскательские работы для газопровода «Сила Сибири – 2» было дано в марте в ходе встречи Миллера с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда глава «Газпрома» отметил, что предварительный технико-экономический анализ дал положительный ответ о целесообразности, экономической эффективности проекта. «Газпром» оценивает объем возможных поставок газа по «Силе Сибири – 2» в Китай через Монголию в 50 млрд кубометров в год.
В 2015 году «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному маршруту» (газопроводу «Сила Сибири – 2»). Изначально в Китай предусматривается поставка 30 млрд кубометров газа в год.
Транзит через Монголию в Китай является альтернативой поставок российского газа через Алтай. Проект обсуждается уже несколько лет, однако до сих пор не был реализован. В декабре 2019 года начались первые трубопроводные поставки российского газа в Китай, но по «восточному маршруту» - газопроводу «Сила Сибири».
Добавим, «Сила Сибири-2» является реальным шансом на газификацию Бурятии. Отказ от прокладки газопровода через Алтай означает, что маршрут «трубы» пройдет через юг Бурятии.
Фото: gazprom.ru
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