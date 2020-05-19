В профилактории ВСЖД «Подлеморье» не следили за водой бассейна

Показатели содержания хлора в ней не соответствовали требованиям гигиенических нормативов



Грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены в работе санатория-профилактория ВСЖД «Подлеморье» в Северобайкальске. Об этом сообщила Байкальская транспортная прокуратура, которая провела проверку здравницы с привлечением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии.



Установлено, что в течение 2,5 месяцев не проводились исследования воды бассейна санатория-профилактория из-за того, что не был заключен соответствующий договор. Показатели органолептических свойств воды, остаточного содержания обеззараживающих реагентов, а также температуры воды и воздуха в течение несколько дней марта нынешнего года в журнале регистрации не фиксировались, что свидетельствует об отсутствии контроля за качеством воды. Результаты производственного контроля основных микробиологических и паразитологических показателей за 2020 год также не представлены и документально не подтверждены.



Результаты лабораторных испытаний проб воды бассейна по содержанию хлора остаточного свободного, проведенных в рамках прокурорской проверки Центром гигиены и эпидемиологии, не соответствовали требованиям гигиенических нормативов.



Для устранения выявленных нарушений закона начальнику Дирекции социальной сферы ВСЖД внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Разработан план мероприятий по устранению нарушений, исполнение которого находится на контроле прокуратуры. Заключен договор на осуществление производственного контроля. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены трое работников, в том числе заместитель руководителя санатория.



В отношении директора-главного врача санатория прокурором возбуждено дело об административном правонарушении «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Руководитель оштрафован.



Санаторий-профилакторий «Подлеморье» расположен в 100 метрах от железнодорожного вокзала Северобайкальска и в 500 метрах от Байкала. В санатории имеется круглогодичный крытый бассейн на три дорожки по 25 метров.



Фото: podlemor.business.site

