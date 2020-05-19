В Бурятии пункт приема древесины работал с нарушениями

Его владелец привлечен к ответственности и оштрафован





Прокуратура Бурятии проверила исполнение природоохранного законодательства пунктами приема и отгрузки древесины на территории Селенгинского района.

«В нарушение закона земельный участок одного из пунктов был захламлен срезками и опилками древесины, площадка для накопления отходов лесопиления отсутствовала», сообщили в надзорном ведомстве.За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды владелец пункта приема и отгрузки древесины привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»