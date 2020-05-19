19.05.2020
В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 перешагнуло за 1000

В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 перешагнуло за 1000

Выздоровели за время пандемии более трети заразившихся  -  389 человек

В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1015. Это на  42 больше, чем было в понедельник, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ –  605 случаев.  Успешно завершили лечение и выписались из больниц  389 человек, умерли шесть человек.

Из  42 новых случаев COVID-19: пять человек прибыли из других регионов,  шесть человек – из числа вахтовиков, находившихся на обсервации, четыре человека – из очага в горбольнице №4, находившихся в обсерваторе, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1700 человек, все лабораторно обследованы.

На 18 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 433 больных, из них 45 детей. Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторном лечении находится 187  больных COVID-19 с легким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся  пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 13 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ три пациента, старше 65 лет - двое. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится девять пациентов с COVID-19, из них с внебольничной пневмонией – два человека , на ИВЛ больных нет.

В десяти обсерваторах сегодня находятся 371 человек.

За сутки проведено исследований на коронавирус от 2138 человек, с нарастающим итогом –  69 539. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com

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