В Улан-Удэ продезинфицировали почти 3 млн кв метров города

На обработку остановок, переходов, скамеек, тротуаров в день уходит 5,5 тонны спецраствора



В Улан-Удэ ежедневно дезинфицируют около 10 тыс кв метров мест общественного пользования. На обработку трамвайных, автобусных остановок, переходов, скамеек, тротуаров в день уходит 5,5 тонны специального дезинфицирующего раствора, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.



«Профилактическая обработка мест общего пользования, где высока вероятность заражения через контакт, является одной из действенных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией. Дезинфицирующее средство, которым обрабатываются места общественного пользования, безопасно как для человека, так для животных и растений», – отметили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Также по распоряжению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова Комбинат по благоустройству безвозмездно раздает дезинфицирующее средство для управляющих компаний, ТСЖ, чтобы они могли обрабатывать подъезды и другие территории.



Напомним, дезинфекция городских улиц началась 1 апреля. В ход пошла коммунальная техника Комбината по благоустройству. Под опрыскивание были переоборудованы четыре поливомоечные машины. Для обработки общественных пространств город закупил 15 ранцевых опрыскивателей-воздуходувок. С их помощью проводят обработку там, куда не может подъехать техника. За это время в Улан-Удэ продезинфицировали 2,7 млн кв метров мест общественного пользования, израсходовано 80 тыс литров дезраствора.



Фото: ulan-ude-info.ru

