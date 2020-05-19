Каждый второй россиянин признал, что коронавирус опаснее гриппа

Меры властей против распространения пандемии оцениваются чаще достаточными
Коронавирус опаснее сезонного гриппа — так считает каждый второй россиянин (58%). В Москве такого мнения придерживаются 64% опрошенных, с 20 апреля эта доля увеличилась на 8 п.п. Также каждый четвертый считает, что эти заболевания опасны в равной степени (26%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о восприятии россиянами текущей пандемической ситуации и мер, предпринимаемых властями.
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В сложившейся ситуации беспокойство о здоровье превалирует над возможной угрозой безработицы. Россияне опасаются в большей степени того, что они сами или их родственники заболеют коронавирусом (60%). Скорее боятся потерять работу и доход 31% россиян. В Москве эти показатели составили 59% и 30% соответственно.
Более половины россиян считают, что меры, предпринятые властями для предотвращения дальнейшего распространения пандемии, достаточны — 57%, +4 п.п. с 20 апреля. О недостаточности мер сообщает каждый четвертый россиянин (27%), а об их избыточности — каждый десятый (11%).
Что касается волонтерской деятельности, три четверти россиян (75%) считают ее существенной в условиях пандемии. Обратного мнения придерживаются 12%.
Фото: pixabay.com
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