СУЭК возглавит сын Солженицына

Многолетний гендиректор компании Владимир Рашевский покидает пост

В соответствии с планом поэтапной трансформации структуры управления СУЭК, Владимир Рашевский, возглавлявший компанию с 2004 года, покинет должность генерального директора. Он останется в Совете директоров СУЭК и войдет в состав Совета директоров компании «ЕвроХим», сообщила пресс-служба СУЭК.Руководство СУЭК на этом этапе развития компании будет поручено Степану Солженицыну, который продолжит занимать должность генерального директора дочернего общества СУЭК - ООО «Сибирская генерирующая компания».Эти решения отражают произошедший значительный рост масштабов деятельности СУЭК и ее трансформацию в диверсифицированный холдинг, включающий, помимо угольных производственных предприятий, логистические и энергетические активы. Изменения структуры управления направлены на дальнейшее усиление рыночных позиций компании и устойчивый рост операционной эффективности, а также на получение максимальных синергетических эффектов как внутри СУЭК, так и между СУЭК и «ЕвроХим».«Мы выражаем глубокую признательность Владимиру Рашевскому, возглавлявшему команду, которая за последние 15 лет выстроила СУЭК, - заявил председатель Совета директоров СУЭК Александр Ландиа. – За эти годы создана одна из крупнейших и наиболее успешных угольных компаний мира. Она стала одним из признанных лидеров российского ТЭКа, построила надежную вертикально-интегрированную цепочку от месторождения до потребителя - как российского, так и международного». Андрей Мельниченко добавил: «Я благодарен Владимиру за многолетнее партнерство в СУЭК, и рад развитию сотрудничества как в СУЭК, так и в будущем в «ЕвроХиме».Владимир Рашевский заявил: «Я хотел бы сказать самые теплые слова признательности всей команде СУЭК, семидесятитысячному коллективу нашей компании за те высокие результаты, которых, благодаря вам, удалось достичь нашей компании. Сейчас СУЭК является одним из признанных лидеров российской экономики, играет большую роль для многих регионов страны. И мы обязательно продолжим курс на инвестиции в развитие предприятий, на внедрение новейших технологий, реализацию масштабных экологических мероприятий, поддержку территорий, на которых работает наша компания».– одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. В Бурятии компании принадлежит Тугнуйский угольный разрез. Основной акционер – Андрей Мельниченко.с 1992 по 2000 год занимал ряд должностей в банковском секторе, в том числе пост заместителя председателя правления «Автобанка». В 2000 году перешел в «МДМ-банк», где был назначен на должность заместителя председателя правления. В декабре 2001 года стал председателем правления «МДМ-банка». В 2004 году занял пост президента АО «СУЭК», в конце того же года был назначен генеральным директором компании. Член совета директоров ОАО «МРСК Сибири». Окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при правительстве РФ по специальности «Мировая экономика», кандидат экономических наук., родился в сентябре 1973 года в Москва. Является сыном Нобелевского лауреата, писателя Александра Солженицына. В первый год жизни переехал с семьей в США. Там же получил образование. Окончил Массачусетский технологический институт и Гарвард. Работал экспертом по энергетике, экологии и градостроительств в Нью-Йорке. С 2004 года занимается вопросами энергетики в России. Работал в российском офисе «МакКинзи» — отвечал за направление электроэнергетики и теплоснабжения. Руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей, сбытовой деятельности. С ноября 2018 года возглавляет Сибирскую генерирующую компанию.Вместе с ним в Москве работает его старший брат Ермолай, который также специализируется на вопросах развития энергетической области России. Третий сын Александра Солженицына – Игнат - музыкант, пианист. Главный дирижер Камерного оркестра Филадельфии. Главный приглашенный дирижер Московского симфонического оркестра.Фото: suek.ru