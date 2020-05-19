В Бурятии за нарушение правил выгула домашних животных будут штрафовать на 100 тысяч

Соответствующий законопроект поступил в парламент республики





В Хурал Бурятии внесен законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил выгула домашних животных, а также нападения домашнего животного на человека или другое животное.

Как сказано в пояснительной записке, законопроект разработан для «повышения ответственности граждан по недопущению свободного пребывания на территории населенных пунктов домашних и сельскохозяйственных животных, исключения возможности свободного и неконтролируемого передвижения животных». Он «позволит снизить пополняемость численности безнадзорных животных, обращаемость населения за помощью вследствие укусов, недопущение краж, хищений животных и совершение ДТП с их участием».Согласно предложенным поправкам в закон «Об административных правонарушениях», штрафы за нарушение правил выгула домашних животных составят отдотысяч рублей для граждан; на должностных лиц – отдотысяч; на юридических лиц – отдотысяч. Ранее наказание за это нарушение предусматривало штрафы от 500 до 1000 рублей для граждан; от 1 до 2 тысяч - для должностных лиц; от 2 до 3 тысяч – для юрлиц.За выпас сельхозживотных вне установленных мест граждан предлагают штрафовать отдотысяч (сейчас от 1 до 5 тысяч); должностных лиц – отдотысяч (сейчас от 2 до 6 тысяч); юридические лица – отдотысяч (сейчас от 4 до 10 тысяч).За нарушение порядка регистрации домашних животных (собак) предлагается установить следующие штрафы: отдотысяч рублей для граждан; отдотысяч - на должностных лиц и отдотысяч - на юридических лиц. Сейчас штраф для граждан составляет от 500 до одной тысячи рублей; для должностных лиц - от 1 до 2 тысяч; для юридических лиц - от 2 до 3 тысяч.За нападение домашнего животного на человека хозяев будут штрафовать натысяч рублей. Сейчас сумма этого штрафа варьируется от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумму штрафа предлагается увеличить с 5-10 тысяч дотысяч. Аналогичные суммы штрафов предлагается установить и за нападение домашнего животного на другое домашнее животное, повлекшего его увечье или гибель. Сейчас они составляют от 500 до 2,5 тысяч для граждан и столько же для должностных лиц.Фото: «Номер один»