В Бурятии зимой прошло около 800 тренировок по антитеррору

Применялось большое количество холостых боеприпасов к стрелковому оружию, имитационных зарядов ИМ-120, дымов



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, за зимний период обучения проведено около 800 тренировок по антитеррору, сообщила пресс-служба ВВО.



В ходе тренировок отрабатывались вопросы отражения нападения условных незаконных вооруженных формирований на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты. Также военнослужащие совершенствовали навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной разведки, обезвреживанию взрывных устройств.



В целях создания обстановки, максимально приближенной к реальной, применялось большое количество холостых боеприпасов к стрелковому оружию, имитационных зарядов ИМ-120, дымов. В каждой общей тренировке общевойскового объединения и соединений окружного подчинения по противодействию терроризму принимали участие около 200 военнослужащих,15 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.



В ходе тренировок военнослужащие подразделения антитеррора продемонстрировали оперативность, слаженность действий и готовность выполнить поставленные задачи. Практика внезапных проверок по выполнению мероприятий антитеррора в соединениях будет продолжена.



Фото: structure.mil.ru

