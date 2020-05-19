Мэр Улан-Удэ продлил запрет на пребывание в лесах

Он будет действовать до 8 июня





Для обеспечения пожарной безопасности мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения работ в городских лесах. Предыдущие распоряжения по требованию лесного законодательства вводились на срок не более 21 дня и действовали с 7 по 27 апреля и с 28 апреля по 18 мая соответственно. Новым распоряжением ограничения по въезду и пребыванию граждан в городских лесах действуют с 19 мая по 8 июня.

По-прежнему установлен запрет на разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков и сухой травы. После снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, отдохнуть можно будет в специально оборудованных местах отдыха: на островах Комсомольский и Богородский, на Верхней Березовке – в районе футбольного поля, а также на базах отдыха, стадионах, в детских оздоровительных лагерях и здравницах. ⠀- Согласно внесенным изменениям в указ главы Бурятии, возможны занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее 5 метров. Поэтому нахождение для занятий спортом на островах Комсомольский и Богородский, а также в районе футбольного поля на Верхней Березовке не запрещается при соблюдении указанных требований, - сообщили в Управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.⠀Въезд в лесной массив автомобилей ограничен, за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.⠀Фото: мэрия Улан-Удэ