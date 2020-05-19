«Байкальские волны» успешно участвуют в российском конкурсе

В числе 60 коллективов со всей России ансамбль примет участие во втором этапе фестиваля







Народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» стал финалистом зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов «Культура – это мы». Ансамбль представил в номинации «Хореографические коллективы» три танца: «Нукеры», «Залуушалай хатар», «Цветок Байкала», сообщила пресс-служба Республиканского центра народного творчества.



Зональный этап фестиваля прошел в формате видеоконкурса. В нем приняли участие 255 коллективов из 85 регионов России – это любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры. По итогам конкурсных просмотров жюри отобрало 60 коллективов, которые примут участие во втором этапе фестиваля.



Отметим, Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проходит в рамках национального проекта «Культура». По итогам фестиваля 20 коллективов станут лауреатами и получат денежные гранты в размере 2 млн рублей. Учредитель фестиваля: министерство культуры Российской Федерации. Организатор: Государственный российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.



Народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова имеет богатую творческую историю. Первый художественный руководитель ансамбля – народный артист Бурятии Федор Сергеевич Иванов, опытный педагог-хореограф, знаток народного творчества. В начале 1961 года его пригласили в горком КПСС Улан-Удэ и предложили организовать ансамбль песни и танца для студенческой и рабочей молодежи города. Это был сводный ансамбль, который тогда назывался общегородским молодежным хором и базировался в Доме культуры железнодорожников. Участниками ансамбля в основном были студенты зооветеринарного (ныне БГСХА) и педагогического институтов, учащиеся техникумов, молодые рабочие заводов и служащие. Ансамбль известен «жемчужинами» хореографии: самобытной картины «Сон старика» в хореографии Игоря Моисеева; изумительного по замыслу танца «Цветок Байкала» в хореографии Михаила Заславского; колоритного «Молодёжного ёхора»; чарующих «Лебедей» и «Сараны»; энергичного «Пробуждения Севера», воинственных «Нукеров»; эпичной «Песни степи», постановщиком которых является Людмила Овчинникова.



Фото: minkultrb.ru