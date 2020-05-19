19.05.2020
В Бурятии построят крупнейшее в республике овощехранилище

В Бурятии построят крупнейшее в республике овощехранилище

Возвести его планирует сельхозпредприятие «Гарантия- 2» - один из лидеров овощеводства в регионе

Сельхозпредприятие «Гарантия- 2» планирует начать строительство в 2021 году крупнейшего в Бурятии овощехранилища вместимостью 20 тыс тонн. Из них 12 тыс тонн будет приходиться на картофель. Ввод хранилища в строй позволит увеличить на прилавках объемы продукции от местных производителей, сообщает минсельхозпрод Бурятии.

«Гарантия-2»  более 15 лет снабжает республику овощами.  Реализация проекта стоимостью 360 млн рублей пройдет в два этапа: строительство  картофелехранилища в 2021 году и овощехранилища в 2022 году.  Планируется, что инвестпроект окупится в течение пяти лет. Сумма уплаченных налогов за период реализации проекта составит 180 млн рублей.

«Строительство овощехранилища  для нас актуально. Правительство заинтересовано в том, чтобы урожаи, полученные в Бурятии, потреблялись нашими жителями вплоть до следующего сезона. От этого зависит продовольственная безопасность и здоровье населения. Более эффективное хранение продукции позволит региону во многом решить проблему завозных овощей», - рассказал  министр сельского хозяйства и продовольствия  республики Даба-Жалсан Чирипов.

В Бурятии выращивают 114,5 тыс тонн картофеля. Уровень обеспеченности составляет 95%. При этом, 40% товарного сектора закрывает «Гарантия- 2». Обеспеченность республики овощами составляет немногим более 58%. Остальные 41% - овощи из других регионов. Поэтому строительство хранилища позволит частично решить эту проблему.  Сегодня обсуждаются варианты субсидирования проекта.

«Мы рассматриваем разные варианты господдержки, в том числе по программе «Капекс», где компенсируется 20% прямых понесенных затрат при создании объектов АПК из федерального бюджета. Также рассматривался вариант участия проекта в программе минвостокразвития», -  отметил министр.

Фото: pixabay.com
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