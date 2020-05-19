В Улан-Удэ на полив и летние водопроводы выделено 10 млн рублей

Работа будет вестись в рамках муниципальной программы «Зеленый город»



Более 10 миллионов рублей выделено на полив зеленых насаждений и строительство летних водопроводов в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе городской администрации.



По поручению мэра города Игоря Шутенкова 4,8 миллиона рублей из этой суммы пойдут на полив 30 тысяч квадратных метров газонов и около 50 тысяч деревьев, а 6 миллионов рублей – на строительство 6 километров летних воподопроводов на основных магистральных улицах, где раньше поливали машины. Работа будет вестись в рамках муниципальной программы «Зеленый город», сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Семь поливомоечных машин будут орошать «зеленый ковер» один раз в два дня, а деревья – раз в 7-10 дней. Добавим, что парки и скверы Улан-Удэ оснащены системой автоматического полива газонов и деревьев. Здесь водоводы уже заработали.



«В этом году площадь городских газонов увеличится еще на 10 тысяч квадратных метров за счет гидропосева. Работы по высадке начнутся в июне при установлении положительных среднесуточных температур», - пояснили в комитете.



Напомним, программа «Зеленый город» стартовала в 2019 году, когда в Улан-Удэ было высажено более 28 тысяч деревьев. По этой программе к 2024 году обеспеченность горожан зелеными насаждениями должна составить 10 квадратных метров на человека. В настоящее время показатель составляет 3,9 квадратных метра на одного улан-удэнца.



Фото: ulan-ude-info.ru

