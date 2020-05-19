Свинокомплексом «Восточно-Сибирский» будет руководить новый директор

Владимир Боровков покидает Бурятию с медалью за вклад в развитие АПК

Свинокомплексом «Восточно-Сибирский» (Сибирская аграрная группа) будет руководить новый директор. Владимир Боровков после восьми лет работы в Бурятии возглавил Томский свинокомплекс. Его место займет человек из его же команды – заместитель по переработке - Юлия Шишкина, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.Глава минсельхозпрода Бурятии Даба-Жалсан Чирипов вручил сегодня медаль Владимиру Боровикову за вклад в развитие АПК. Владимир Анатольевич, приехав в республику в 2012 году, отвечал за строительство убойного цеха. А в 2015 году возглавил свинокомплекс.«Для меня старт, как для руководителя, был здесь. Здесь я создал семью - женился и у меня родился ребенок. Мой коллега недавно сказал мне такую фразу: «Дух Бурятии будет жить в твоем ребенке до конца дней, ты это поймешь, когда он подрастет. Я уже это чувствую», - рассказал Владимир Боровков.«В 2015 году я возглавил компанию с закрытыми границами, с низким ассортиментом и с другим качеством продукции. Сейчас мы постарались поднять максимально качество и поставлять продукцию на прилавки местных магазинов. В 2019 году мы достигли общероссийского максимального показателя – эффективность осеменения. Вышли на 93,8%. А также - на максимальное количество рожденных поросят 17,8 с одной свиноматки (при среднем показателе по отрасли 12-13 поросят). Сейчас будем продолжать улучшать генетику», - отметил он.По итогам 2019 года «Восточно-Сибирский» признан лучшим среди всех свинокомплексов холдинга. Поголовье доведено до 80 тысяч голов, произведено 18,5 тысячи тонн мяса. Предприятие – участник реализации национального проекта по экспорту.«В первую очередь свинокомплекс обеспечивает мясом республику, также отправляет продукцию в Забайкальский край и часть идет на Дальний Восток: в Хабаровск и Владивосток. Продолжаются поставки за границу, куда в 2019 году ушло 848 тонн свинины. Работает с Монголией. На этом наше партнерство не заканчивается, так как наш свинокоплекс входит в большую Сибирскую аграрную группу. Новый директор тоже большой профессионал. Работа продолжится на повышение показателей», - убежден министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.Ведомство оказывает содействие предприятию в реализации инвестиционного проекта. В мае 2021 года начнется строительство второй очереди свинокомплекса, что позволит увеличить поголовье до 110 тысяч голов. В настоящее время начаты проектные работы. Решается вопрос по применению режима ТОР. Финансирование проекта идет через льготное федеральное кредитование минвостокразвития.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz