Библиотеки Бурятии передают книги для обсерваторов

Из частных библиотек собрано 2000 книг для людей, проходящих обязательную изоляцию вне дома
Библиотеки Бурятии организовали передвижные фонды для обсерваторов республики. Из частных библиотек населения собрано около двух тысяч книг. Людям, находящихся в обсерваторах, передадут художественную литературу, классические и современные произведения, а также периодические издания, сообщили в минкультуры региона.
Напомним, в обсерватор отправляются здоровые граждане с отсутствием признаков заболевания, приехавшие из других регионов и не имеющих возможности провести время обязательной изоляции на дому. Также в обсерваторах находятся медицинские работники, которые выходят после лечения пациентов. В течение двух недель люди находятся в условиях строгого карантина без допуска посторонних лиц.
Как сообщал «Номер один», в десяти обсерваторах Бурятии сегодня находится 371 человек.
Фото: minkultrb.ru
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