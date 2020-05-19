В Улан-Удэ в Этнографическом музее родились шесть волчат, два яченка и жеребенок

Несмотря на введенные ограничительные меры жизнь в живом уголке бурлит﻿

- Весна удалась, на свет появились шесть волчат, два яченка, жеребенок, - рассказали в музее.







Как отмечает директор Этнографического музея Алексей Маладаев, животные долго привыкали к тому, что зрителей нет. Питомцы стали более ручные, работники проявляют больше ласки и добрых слов.⠀





Благодаря Забайкальскому горнорудному предприятию появились три северных оленя. Они прибыли из Баунтовского района и сейчас привыкают к новому месту жительства. Пока годовалые оленята привыкают к вольеру и новому рациону, в который входят, помимо сена, дробленки и овощей, еще кедровые орехи, сухофрукты и даже немного свежей рыбы.

Напомним, в живом уголке живут более 100 животных, порядка 46 видов. Здесь собраны животные, которые обитают или обитали на территории Бурятии. Гордость живого уголка – 5 краснокнижных животных.