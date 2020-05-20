«Пьяный звонок»

Даже пандемия не сможет удержать повзрослевших подростков-выпускников от попойки





«Последний звонок» – праздник радости от начала новой жизни и грусти прощания со школой. Видимо, радость и грусть школьников настолько сильны, что власти каждый год запрещают продажу алкоголя. Но эмоции никуда не денешь, и, несмотря на запреты, улицы к вечеру заполняются «пьяными бантиками». И даже пандемия не сможет удержать повзрослевших подростков от попойки.







Розничную продажу алкоголя запретят в День последнего звонка в школах, 28 мая, и в Международный день защиты детей, 1 июня, сообщили недавно чиновники. На такие жертвы приходится идти, чтобы не допустить вакханалии на улицах Улан-Удэ. Ведь последний звонок чем-то напоминает День ВДВ: купание в фонтанах, пьяная молодежь со всеми вытекающими.Вот только от таких запретов, думается, толку не так уж и много. Во-первых, кто мешает подросткам закупиться заранее? Во-вторых, общеизвестный факт: когда запрещают официальный алкоголь, начинает процветать «серый» рынок нелегального. И, учитывая популярность самогонных аппаратов в последнее время, можно не сомневаться: выпить у школьников всегда найдется.Что же делать? Может, запретить вообще весь алкоголь, вывезти его из Улан-Удэ на неделю, штрафовать всех с запахом спирта на 40 тысяч (властям не привыкать) или, может быть, вводить уголовные наказания?Хочется спросить: а воспитывать не пробовали? С другой стороны, мы легких путей не ищем. Лучше обложить запретами, чем попытаться научить и объяснить.Нарисовал Укусика Покусай