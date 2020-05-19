Пропавшие в Улан-Удэ уроженцы Окинского района найдены

Софья Аюшеева и Станислав Самбялов обнаружены на ферме в Мухоршибирском районе



В Бурятии полицейские нашли уроженцев Окинского района 29-летнюю Софью Аюшееву и 43-летнего Станислава Самбялова, которые, уехав в Улан-Удэ, с 9 мая



Этому помогла размещенная в сети Интернет информация об их пропаже. Публикацию в новостных пабликах в социальных сетях увидел знакомый пропавших, который помог им трудоустроиться на животноводческую ферму в Мухоршибирском районе. Там они и работали.



Фото: «Номер один» В Бурятии полицейские нашли уроженцев Окинского района 29-летнюю Софью Аюшееву и 43-летнего Станислава Самбялова, которые, уехав в Улан-Удэ, с 9 мая перестали выходить на связь с родственникам. С ними все в порядке, сообщили в республиканском МВД.Этому помогла размещенная в сети Интернет информация об их пропаже. Публикацию в новостных пабликах в социальных сетях увидел знакомый пропавших, который помог им трудоустроиться на животноводческую ферму в Мухоршибирском районе. Там они и работали.Фото: «Номер один»