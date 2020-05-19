В Бурятии прокуратура выявила волокиту минздрава и медорганизаций

Это не позволило своевременно перечислить медикам стимулирующие выплаты
Прокуратура Бурятии установила, что министерство здравоохранения республики и медицинские организации допустили волокиту в подготовке нормативных актов, необходимых для дополнительных выплат медикам, работающим с COVID-19.
«Это не позволило своевременно перечислить медикам стимулирующие выплаты в порядке и сроки, установленные для выплаты зарплаты», - сообщили в надзорном органе.
По факту выявленных нарушений министру здравоохранения республики внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.
Министерство произвело перерасчет заработной платы на общую сумму 70,7 миллиона рублей, отметили в прокуратуре. Как сообщал «Номер один», ситуация исправляется.
В прокуратуре республики организована «горячая линия» по вопросам соблюдения прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат. По возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 8-983-332-78-97.
Фото: egov-buryatia.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?