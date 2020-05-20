Каждый второй житель России готов привиться от COVID-2019

Большинство считают, что вакцинация должна быть добровольной
Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной - считает большинство опрошенных (70%) россиян. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования об отношении россиян к вакцинации против COVID-2019.
Каждый пятый (21%) опрошенный высказался за проведение обязательной вакцинации в случае появления вакцины с доказанной эффективностью. Мнение, что такую вакцинацию в России в принципе не следует проводить, разделяют 6% респондентов.
Более половины россиян потенциально заинтересованы в прохождении вакцинации: 59% отмечают, что при появлении вакцины с доказанной эффективностью точно или скорее сделали бы прививку против коронавируса себе либо членам семьи. При этом каждый четвертый декларирует крайнюю степень уверенности в том, что сделал бы такую прививку (26%).
Готовность сделать прививку против коронавируса выше среди мужчин (63%), молодежи 18-24 лет (68%) и респондентов в возрасте 45 лет и старше (63% среди опрошенных 45-59 лет и 70% в группе 60+). Ниже эти показатели в возрастных группах 25-34 лет и 35-44 лет (47% и 46% соответственно). Среди тех, кто демонстрировал большую лояльность вакцинации (сделали прививку от гриппа в прошлом году), готовность пройти вакцинацию от коронавируса выше - 71%.
Полагают, что не стали бы делать прививку против коронавируса, около трети респондентов (35%). Выше эти показатели в возрастных группах 25-34 и 35-44 лет (47% и 49% соответственно).
Россияне, готовые сделать прививку от коронавируса, выражают следующие предпочтения по стране-производителю вакцины: 47% наших соотечественников предпочли бы российского производителя, 12% - иностранного, а более трети сообщили, что для них не имеет значения, чьего производства вакцина (37%).
Между тем, американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле, сообщает РИА Новости.
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Ранее глава минздрава РФ Михаил Мурашко обозначил сроки появления вакцины от коронавируса. По его словам, она появится к концу июля в случае успешных клинических испытаний. Мурашко добавил, что уже есть «обнадеживающие» результаты, которые говорят о том, что тестирование может вскоре выйти на финальную стадию. В России созданием вакцины занимается НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Его глава Александр Гинцбург отметил, что минздрав пока не давал разрешения на проведение испытаний на добровольцах.
Фото: pixabay.com
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