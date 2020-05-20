В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1042

Почти 72 тысячи жителей республики прошли тестирование на коронавирус



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1042. Это на 27 больше, чем было во вторник, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 614 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 420 человек, умерли шесть человек.



Из 27 новых случаев COVID-19: восемь человек прибыли из других регионов, десять связаны с очагом в Кижингинском районе, пять человек – из очага РКБ им. Н.А.Семашко, остальные – контактные с другими ранее выявленными больными.



Круг контактных лиц составляет 1524 человека, все лабораторно обследованы.



На 20 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 437 больных, из них 48 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении находятся 179 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ три пациента, старше 65 лет - двое. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится 16 пациентов с COVID-19, в реанимации один человек, на ИВЛ больных нет.



В девяти обсерваторах сегодня находятся 363 человека.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 2269 человек, с нарастающим итогом – 71 805. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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