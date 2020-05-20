20.05.2020
В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1042

В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1042

Почти 72 тысячи жителей республики прошли тестирование на коронавирус

В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1042. Это на 27 больше, чем было во вторник, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ –  614 случаев.  Успешно завершили лечение и выписались из больниц  420 человек, умерли шесть человек.

Из 27 новых случаев COVID-19: восемь  человек прибыли из других регионов, десять связаны с очагом в Кижингинском районе, пять человек – из очага РКБ им. Н.А.Семашко, остальные – контактные с другими ранее выявленными больными.

Круг контактных лиц составляет 1524 человека, все лабораторно обследованы.

На 20  мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 437 больных, из них  48 детей. Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторном лечении находятся 179 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся  пять тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ три пациента, старше 65 лет - двое. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится 16 пациентов с COVID-19, в реанимации один человек, на ИВЛ больных нет.

В девяти обсерваторах сегодня находятся  363 человека.

За сутки проведено исследований на коронавирус от  2269 человек, с нарастающим итогом –  71 805. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com
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