В Бурятии около госграницы задержан наркоман из Забайкалья

В пограничной зоне он собирал коноплю для собственного употребления



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Забайкальского края по подозрению в наркопреступлении, сообщили в республиканском МВД.



Мужчина задержан пограничниками в непосредственной близости от государственной границы с Монголией на территории сельского поселения «Алтайское» Кяхтинского района. Документов на право пребывания в пограничной зоне у него не оказалось

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В ходе составления протокола у задержанного обнаружен и изъят полимерный мешок с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы - марихуаной массой 1,4 килограмма.



Следствием установлено, что житель соседнего региона прибыл в Кяхтинский район для сбора дикорастущей конопли в целях дальнейшего приготовления наркотиков для собственного употребления. В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.



Отметим, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.



Следствие продолжается.



Фото: МВД по Бурятии

