В Улан-Удэ застройщик исказил информацию о строящемся доме

Компания и ее руководитель привлечены к ответственности





В Улан-Удэ прокуратура проверила ООО «Группа компаний Шэнэсэн», являющееся застройщиком молодежного жилого комплекса по ул. Столичная. Этот объект отнесен к числу проблемных.

«Проверкой установлено, что компания опубликовала в Единой информационной системе жилищного строительства проектную декларацию, содержащую неполную и недостоверную информацию об объекте строительства, в том числе недостоверные сведения о заключенных договорах инвестирования на сумму 85 млн. рублей. Кроме того, застройщиком не обеспечена полнота раскрытия информации об объекте строительства», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес представление застройщику. По постановлениям прокурора гендиректор и компания-застройщик привлечены к административной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Бурятии.Фото: «Номер один»