20.05.2020
В Улан-Удэ выявлен очаг COVID-19 в Республиканской клинической больнице

В Улан-Удэ выявлен очаг COVID-19 в Республиканской клинической больнице

Хирургический корпус больницы переведен в режим карантина, персонал изолируется

В Улан-Удэ в связи с регистрацией положительных результатов на COVID-19 у шести сотрудников хирургического корпуса Республиканской клинической больницы  им.Н.А.Семашко организованы противоэпидемические мероприятия, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Даны предписания о переводе хирургического корпуса больницы в режим карантина, об изоляции персонала, организации лабораторного обследования и медицинского наблюдения за контактным персоналом и пациентами.

Устанавливается круг контактных лиц и источник заражения.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация на контроле.

Фото: egov-buryatia.ru
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