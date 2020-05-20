В Улан-Удэ выявлен очаг COVID-19 в Республиканской клинической больнице

Хирургический корпус больницы переведен в режим карантина, персонал изолируется
В Улан-Удэ в связи с регистрацией положительных результатов на COVID-19 у шести сотрудников хирургического корпуса Республиканской клинической больницы им.Н.А.Семашко организованы противоэпидемические мероприятия, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Даны предписания о переводе хирургического корпуса больницы в режим карантина, об изоляции персонала, организации лабораторного обследования и медицинского наблюдения за контактным персоналом и пациентами.
Устанавливается круг контактных лиц и источник заражения.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация на контроле.
Фото: egov-buryatia.ru
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